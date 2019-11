Ficou para a História

1772

O Marquês de Pombal oficializa o ensino primário em Portugal.

1854

Nasce o compositor norte-americano John Philip Sousa.

1913

Mahatma Gandhi é preso pela primeira vez, quando liderava uma marcha de mineiros em protesto.

1979

Demite-se o Governo iraniano. O primeiro-ministro Mahdi Bazargan é afastado por divergências com Ayatollah Khomeini.

1990

A Hungria adere ao Conselho da Europa.

2001

Os EUA duplicam o número de soldados das suas forças de elite no Afeganistão.

2003

A sonda espacial norte-americana Voyager 1, lançada 26 anos antes, abandona o sistema solar.

2008

A MTV atribui a título excecional o prémio "Lenda da música" a Paul McCartney, que com os Beatles colocou Liverpool no centro do mapa da música pop rock a partir dos anos 1960.