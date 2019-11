Ficou para a História

1935

O Presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt proclama as Filipinas uma comunidade no âmbito dos EUA, assegurando-lhes a independência em 1946.

1974

É constituído o Tribunal Russel, na Suécia, para os crimes de guerra no Vietname.

1995

Acoplagem do vaivém norte-americano Atlantis com a estação espacial russa Mir.

2002

Primeiros sinais de derrame do petroleiro Prestige, que apontam para a perda de 3000 toneladas de fuel óleo. Um rebocador espanhol afasta o petroleiro para águas internacionais.

2003

É inaugurado, em Taiwan, o maior arranha-céus do mundo com 508 metros de altura.

2005

É anunciada a distribuição gratuita da "pílula do dia seguinte" nos centros de saúde e nos hospitais.

2006

A África do sul torna-se o primeiro país do continente africano a permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo, depois de a proposta ter sido aprovada no parlamento.

2007

Cientistas britânicos descobrem uma forma de produzir uma vacina contra o cancro a partir das células cancerígenas do paciente e que poderá ser usada para tratar o seu próprio tumor.

2014

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo torna-se o melhor marcador da história dos Europeus de futebol, a solo, ao marcar o 23.º golo, à Arménia, no Estádio Algarve.