Ficou para a História

1787

Nasce Louis Daguerre, pioneiro da fotografia.

1820

O capitão Nathaniel B. Palmer, da Marinha dos EUA, descobre a Antártica.

1903

Os EUA e o Panamá assinam um acordo que concede aos EUA o direito de construção do Canal do Panamá.



1936

A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconhecem o Governo espanhol do ditador Francisco Franco.



1978

Suicídio coletivo dos 9000 membros do Templo do Povo, em Jonestown, Guiana, à ordem do "reverendo" Jones, líder da seita.



2002

O Governo português recusa a atracagem do petroleiro Prestige num porto nacional e proíbe a entrada do navio em águas portuguesas.

2014

O presidente do Instituto de Seguros de Portugal, José Almaça, reconhece que houve falhas de articulação com o Banco de Portugal em torno do processo que levou a Tranquilidade a passar para a esfera do Novo Banco (ex-BES).