Ficou para a História

1910

- Morre, com 82 anos, o escritor russo Leon Tolstoi, autor de "Anna Karenina" e "Guerra e Paz".

1917

- É proclamada a República da Ucrânia.

1959

- A Assembleia-geral da ONU adota o texto da Declaração sobre os Direitos da Criança.

1975

- Morre, aos 83 anos, o ditador espanhol Francisco Franco.

1987

- A Assembleia geral das Nações Unidas analisa oito resoluções relacionadas com as políticas de 'apartheid' do Governo da África do Sul. Duas delas exigem, entre outros pontos, a libertação de Nelson Mandela, então detido há 25 anos, tendo Portugal votado a favor de uma e contra outra.

1992

- Xanana Gusmão é detido em Díli, pela polícia do regime de Jacarta.

2002

- A mancha negra do fuel óleo do petroleiro Prestige chega a 25 milhas da costa portuguesa.

2005

- Euromilhões: sai o primeiro bilhete vencedor em Portugal, registado num quiosque em Moreira de Cónegos.

2007

- Centenas de milhares de funcionários públicos paralisam em França e juntam-se aos ferroviários em greve há uma semana, aumentando a contestação às medidas sociais consideradas indispensáveis pelo presidente Nicolas Sarkozy para reformar o país.

2010

- Pela primeira vez, um Papa admite a utilização do preservativo "em certos casos", desde que "para reduzir os riscos de contaminação do vírus da sida. A declaração é de Bento XVI.

2015

- O Parlamento português aprova na generalidade a adoção de crianças por casais do mesmo sexo, iniciativas rejeitadas na anterior legislatura.