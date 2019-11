Ficou para a História

1857

- Nasce o pintor português Columbano Bordalo Pinheiro.

1920

- Um ataque do IRA, Exército Irlandês de Libertação, causa a morte a 14 soldados britânicos, em Dublin. A data passa a ser conhecida por Bloody Sunday.

1960

- Portugal adere ao Fundo Monetário Internacional.

1991

- Butros Ghali, vice-primeiro-ministro egípcio, é eleito secretário-geral das Nações Unidas.

- Portugal solicita ao Vaticano intervenção sobre o massacre no Cemitério de Santa Cruz, em Díli.

1995

- Após 21 dias de negociações, em Dayton, EUA, os presidentes da Sérvia, Croácia e Bósnia chegam a acordo sobre o fim da guerra na Bósnia.

1996

- Entra em vigor o preço fixo do livro.

- Termina o Fórum Mundial de Televisão da ONU, que institui o Dia Mundial da Televisão, convidando os estados membros a promover "trocas de programas sobre questões da paz e o desenvolvimento social e económico".

2001

- Washington oferece uma recompensa de 25 milhões de dólares pela captura de Osama Bin Laden.

2002

- O Parlamento Europeu aprova a moção que exige o apuramento de responsabilidades pelo desastre do petroleiro Prestige.

2014

- O ex-primeiro-ministro, José Sócrates, é detido para interrogatório, no aeroporto de Lisboa, à chegada de Paris.- O diretor-geral da Saúde, Francisco George,revela que as bactérias encontradas em doentes com "legionella" são semelhantes às detetadas numa torre de refrigeração da empresa Adubos de Portugal.

- O ministro da Saúde, Paulo Macedo, declara extinto o surto de "legionella", que provocou 336 doentes e dez mortos, apesar de ainda poderem ocorrer mais óbitos.

2013

- Associações e sindicatos que representam os inspetores da ASAE - a Autoridade Tributária e Condições do Trabalho, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica dos Jogos e Segurança Social criam a Federação Nacional de Inspetores do Estado.

- Milhares de profissionais das forças e dos serviços de segurança manifestam-se frente à Assembleia da República, onde uma barreira policial os impede de entrar.

2014

2016

- O papa Francisco autoriza todos os sacerdotes a manterem definitivamente a capacidade de absolverem as mulheres que fizeram um aborto, disposição que devia vigorar apenas durante o ano jubilar da misericórdia.

2017

- O presidente da câmara baixa do Parlamento do Zimbabué anuncia que o Presidente, Robert Mugabe, resigna ao cargo "com efeito imediato", ao fim de 37 anos no poder. O exército tinha anunciado, dia 15, ter sob custódia o Presidente e a mulher e o controlo dos edifícios oficiais, após uma noite de agitação que incluiu a tomada da televisão estatal.

- Morre, aos 63 anos, Fernando Relvas, autor de banda desenhada.

- Morre, aos 67 anos, David Cassidy, ator e músico norte-americano que ficou conhecido sobretudo pela série de televisão "The Partridge Family", exibida entre 1970 e 1974.