Ficou para a História

1886

- Abre ao público a Barbearia Campos, no Largo do Chiado, em Lisboa. Continua no ativo ao fim de 133 anos.

1890

- Nasce Charles De Gaulle, militar e estadista francês, herói da Resistência e presidente da França.

1906

- O sinal de socorro SOS é adotado no Congresso Internacional de Rádio e Telegrafia de Berlim.

1913

- Nasce Benjamin Britten, o mais importante compositor britânico do século XX, autor de "War Requiem" e das óperas "Peter Grimes", "Billy Budd", "Morte em Veneza".

1928

- Estreia de "Bolero", de Maurice Ravel, em Paris.

1931

- Fundação do Rádio Clube Português a partir da associação detentora do Rádio Clube da Costa do Sol, nascido da CT1 DY e da Rádio Parede.

- É inaugurado o Monumento aos Mortos da Primeira Guerra Mundial, em Lisboa.

1943

- II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, o presidente norte-americano, Franklin Roosevelt, e o líder chinês Chiang Kai-Shek definem as condições para a derrota do Japão.

1951

- Irmãos Metralha são publicados pela primeira vez. A estreia ocorre na história "Terror of the Beagles Boys", da revista Walt Disney's Comics And Stories (134).

1963

- O presidente norte-americano John F. Kennedy é morto em Dallas, Texas. Tinha 46 anos.

1968

- É editado o primeiro LP duplo da história da música popular, o chamado "álbum branco" dos Beatles.

1961

- Sobem as taxas do sistema tributário português, em resposta às despesas da guerra colonial.

1964

- Suspensão do Diário de Moçambique, por ter noticiado o número de baixas resultante da guerra no país.

1967

- O Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242 que determina o abandono, por Israel, dos territórios ocupados, apelando igualmente ao reconhecimento do Estado pelos adversários de Telavive.

1970

- Reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU na qual foi aprovada a resolução que exige "a retirada imediata de todas as forças armadas portuguesas" do território da Guiné Conacri.

1972

- O Conselho de Segurança da ONU aprova, por unanimidade, nova resolução que exige a Portugal o início de conversações para o fim das guerras em África.

1974

- A Assembleia Geral da ONU concede o estatuto de observador à Organização de Libertação da Palestina.

1975

- Juan Carlos de Bourbon é proclamado rei de Espanha.

1976

- Angola é admitida nas Nações Unidas.

1977

- Mário Soares e Adolfo Suarez assinam o Tratado de Amizade e Cooperação Portugal-Espanha, substituindo o Pacto Ibérico dos dois antigos ditadores, Oliveira Salazar e Francisco Franco.

- O avião supersónico franco-britânico Concorde faz o primeiro voo Paris-Nova Iorque.

1978

- Toma posse o IV Governo Constitucional, o primeiro de iniciativa presidencial, liderado por Mota Pinto.

- O Diário da República publica o Estatuto do Conselho da Europa, último ato no processo de adesão de Portugal, membro desde 24 de novembro de 1976.

1980

- Morre, aos 87 anos, a atriz norte-americana Mae West.

1981

- O dissidente soviético Andrei Sakharov inicia uma greve de fome.

1983

- O Parlamento alemão federal aprova a instalação de mísseis da NATO em território da RFA.

1984

- O Governo português aprova o registo dos contribuintes sujeitos ao IVA, primeiro passo para a reforma do sistema fiscal português.

1985

- Dois agentes secretos franceses são condenados, na Nova Zelândia, a dez anos de prisão pelo afundamento do navio Rainbow Warrior, da Greenpeace.

1988

- A África do Sul aprova o acordo de princípio para a independência da Namíbia.

- É criada a Linha SOS Criança, do Instituto de Apoio à Criança. É a segunda linha deste género a ser criada na Europa, seguindo o exemplo Francês.

1989

- O presidente libanês Rene Mouawad, 64 anos, é assassinado em Beirute, 17 dias após a posse.

1990

- A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher demite-se da liderança do Partido Conservador e da chefia do Governo, depois de 17 anos no poder.

1991

- A Holanda, antiga potência colonial da Indonésia, suspende os auxílios ao país, após o massacre de Santa Cruz, em Díli.

2000

- Morre, aos 52 anos, o jornalista moçambicano Carlos Cardoso, assassinado em Maputo.

2002

- A Assembleia Geral da NATO aprova o alargamento a sete países do Leste europeu, em 2004.

2005

- Angela Merkel assume o cargo de chanceler da Alemanha.

2006

- O escritor Armando Baptista Bastos é galardoado com o Prémio do Clube Literário do Porto, pelo conjunto da sua obra.



2007

-- Uma explosão devido a uma fuga de gás provocada pelo rebentamento de uma conduta junto a um prédio em Setúbal origina 48 desalojados e 40 feridos, três em estado grave. A estrutura de betão dos 10.º, 11.º e 12.º andares desapareceu com a explosão e cerca de meia centena de veículos ficaram danificados.

2007

- Morre, com 80 anos, o coreógrafo francês Maurice Béjart. Foi um dos nomes cimeiros da dança contemporânea, tendo apostado ao longo da sua carreira na aproximação desta arte ao "grande público".

2011

- Morre, com 80 anos, Paul Motian, baterista de jazz norte-americano que tocou com os pianistas Bill Evans e Keith Jarrett, coautor de "For a free Portugal".

2014

- Procuradoria-geral da República revela a identidade dos outros três detidos, além de José Sócrates: o empresário Carlos Santos Silva, o advogado Gonçalo Trindade Ferreira e o motorista de José Sócrates, João Perna.

- António Costa é eleito secretário-geral do PS.

2015

- Entra em vigor o diploma que cria a chamada "lista de pedófilos" - sistema de registo de identificação criminal de condenados pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual de menor (Lei n.º 103/2015, de 24 de agosto).

- Morre Kim Young-Sam, ex-Presidente da Coreia do Sul, cuja eleição encerrou mais de 30 anos de regime militar. Tinha 87 anos.

2017

- O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condena o antigo chefe militar sérvio-bósnio Ratko Mladic a prisão perpétua pelos crimes cometidos na guerra da Bósnia (1992-1995).