Ficou para a História

1922

- É aberto o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon.

1940

- II Guerra Mundial. As forças nazis ordenam a construção do muro em redor do Gueto de Varsóvia, deixando os 400 mil habitantes judeus sem acesso bens essenciais.



1942

- Estreia do filme Casablanca, no Hollywood Theatre, em Nova Iorque.

1967

- Grandes cheias da região de Lisboa. As inundações, associadas às precárias condições de habitação e à falta de ordenamento causam cerca de 500 mortos e deixam milhares de pessoas sem abrigo.

1991

- Os ministros do Conselho da Europa, reunidos em Estrasburgo, condenam o massacre de Santa Cruz em Díli

2002

- O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta a prisão preventiva do ex-funcionário da Casa Pia Carlos Silvino, acusado de abuso sexual de menores.- D. Ximenes Belo, administrador apostólico de Díli, Timor-Leste, anuncia a sua resignação ao cargo.

2008

- O Sporting sofre a maior derrota caseira nas competições europeias, ao ser batido por 5-2 pelo FC Barcelona, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

- Uma série de ataques terroristas coordenados no Sul de Bombaim, capital financeira da Índia, em locais frequentados por ocidentais, designadamente dois hotéis, causam pelo menos 78 mortos e 200 feridos. A polícia indiana revela que homens armados fizeram um número indeterminado de reféns depois de abrirem fogo numa estação ferroviária apinhada de pessoas. Um grupo pouco conhecido, Deccan Mujahideen, reivindicou a autoria da série de ataques terroristas em Bombaim.

2010

- É aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, veta, de seguida, a lei que será de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva irá ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.



2016

- Morre, aos 86 anos, Arlindo de Carvalho, compositor e maestro, autor de êxitos como "Chapéu Preto" e "Fadinho Serrano".

- Morre, aos 90 anos, o líder histórico cubano Fidel Castro, em Havana.

2018

- O Parlamento aprova o aumento extraordinário para pensionistas que recebam até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais, que vai ser pago em janeiro de 2019.

- O Parlamento aprova o fim do fator de sustentabilidade (corte de 14,5%) no próximo ano para os pensionistas que aos 60 anos tenham pelo menos 40 anos de descontos e o alargamento da medida à função pública.

- O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assina um decreto em que declara o estado de exceção em todo o país, na sequência do apresamento pela Rússia de três navios da Armada da Ucrânia no mar Negro.