Ficou para a História

1701

Nasce o astrónomo sueco Anders Celsius, criador da escala de temperatura em graus centígrados (Celsius).

1895

É lavrado, num notário de Paris, o testamento de Alfredo Nobel, que instituiu os prémios com o seu nome.

1901

Mahatma Gandhi lança a campanha nacionalista na Índia.

1975

Controlada a sublevação militar do dia 25, o general Ramalho Eanes é nomeado Chefe de Estado-Maior do Exército. Os generais Carlos Fabião e Otelo Saraiva de Carvalho são destituídos, respetivamente, de Chefe de Estado-Maior do Exército e do Comando Operacional do Continente.

1991

A escritora portuguesa Natália Correia recebe a Ordem da Liberdade.

1992

Publica-se, pela última vez, o semanário "O Jornal", fundado em 1975 por um grupo de 14 jornalistas. Com uma tiragem superior a 80 mil exemplares, no início dos anos 80, chegou a ser o mais lido no país. No seu lugar viria a surgir a revista Visão.

1994

Morre, com 82 anos, o compositor português Fernando Lopes-Graça, um dos mais importantes nomes da música portuguesa do século XX

2002

George W. Bush nomeia Henry Kissinger para dirigir a investigação de possíveis ligações entre cidadãos da Arábia Saudita e a rede Al-Qaida, no âmbito do 11 de Setembro.

2011

A Unesco anuncia que o Fado é Património Imaterial da Humanidade.

2013

O Senado italiano decide retirar o lugar de senador ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi depois de ter sido condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal.

2018

Morre, aos 77 anos, Bernardo Bertolucci, realizador italiano responsável por filmes como "O Último Tango em Paris" e o "Último Imperador".