Ficou para a História

1520

- O navegador português Fernão de Magalhães atinge o oceano Pacífico.

1905

- É fundado em Dublin, na Irlanda, o partido independentista Sinn Fein, por Arthur Griffith.

1944

- Portugal e os EUA redefinem o acordo para a utilização militar dos Açores.

1978

- Morre, com 60 anos, o antigo jogador internacional de futebol Fernando Peyroteo.

1988

- A pintura "Arlequim e o Acrobata", de Pablo Picasso, é vendido pela londrina Christie's pelo preço recorde de 20,9 milhões de libras (cerca de 27,5 milhões de euros).

2002

- A Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, Luís Filipe Scolari, vencedor do Campeonato do Mundo de 2002.

- Atentados da Al-Qaeda, no Quénia, contra um hotel em Mombassa e um avião da companhia aérea israelita causam 16 mortos e mais de 30 feridos.

2004

- Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP no XVII Congresso.

2010

- O site WikiLeaks inicia a publicação de centenas de milhares de documentos do Departamento de Estado, com apreciações privadas e diretas de líderes e governos estrangeiros. Uma parte dos documentos revelados pela Wikileaks provém do sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), rede destinada a melhorar a partilha das informações entre os diferentes ramos do governo dos Estados Unidos.

2014

- Cidadão entrega no Supremo Tribunal de Justiça pedido de 'habeas corpus' para a libertação de José Sócrates.

2016

- Os partidos que suportam o Governo no parlamento - PS, Bloco de Esquerda e PCP - aprovam o novo adicional ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).