Ficou para a História

1807

- Invasões. As forças francesas entram em Lisboa. A regência é substituída pelo poder da Junta do chamado El-Rei Junot.

1874

- Nasce, em Avanca, António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz, médico, neurologista, cientista, professor, político, escritor, ensaísta e industrial. Criador da psicocirurgia e Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia em 1949, pela descoberta da leucotomia pré-frontal (lobotomia).

1899

- O suíço Joan Gamper e mais 11 homens fundam o FC Barcelona, durante uma reunião no ginásio Sole.

Paul Hanna

1926

- O general Óscar Carmona assume a Presidência, no âmbito da Ditadura Nacional saída do Golpe de 28 de maio.

1962

- A França e o Reino Unido estabelecem o acordo para a construção do avião supersónico Concorde.

Anonymous

1968

- A ONU condena de novo a política colonial portuguesa que considera "uma ameaça grave à paz e à segurança internacionais".

2001

- Morre, com 58 anos, o músico britânico George Harrison, cofundador dos Beatles.

2005

- Morre, com 77 anos, Manuel de Brito, o mais antigo galerista português, fundador da Galeria 111, em Lisboa, importante colecionador e dinamizador da arte portuguesa contemporânea.

2006

- O Papa Bento XVI celebra a primeira missa num país muçulmano, no segundo dia da sua visita à Turquia.

Victor R. Caivano

2011

- O médico pessoal de Michael Jackson, Conrad Murray, é condenado a quatro anos de prisão por homicídio involuntário do cantor, a 25 de junho de 2009.

2016

- Cinco pessoas sobrevivem ao desastre de avião, perto do aeroporto internacional de Medellín, e 76 morrem. O aparelho fazia um voo 'charter' com 81 pessoas a bordo, incluindo a equipa de futebol brasileira Chapecoense Real, que ia disputar a final da Taça Sul-Americana com uma equipa colombiana.

Fredy Builes

2017

- Morre, aos 79 anos, Belmiro de Azevedo, empresário, durante décadas líder da Sonae.