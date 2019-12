Ficou para a História

1804

- Napoleão coroa-se Imperador da França.

1945

- É inaugurado o aeroporto de Pedras Rubras, no Porto.

1950

- As Nações Unidas entregam a Eritreia à Etiópia.

Bebeto Matthews

1964

- O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, é destruído por um incêndio.

1969

- Voo inaugural de um Boeing 747, entre Seattle e Nova Iorque, EUA.

1975

- Nacionalização da RTP.

1993

- O colombiano Pablo Escobar, um dos mais famosos "barões da droga", é abatido a tiro pelas forças de Medellin. Tinha 44 anos.

2002

- Começa uma greve geral por tempo indeterminado na Venezuela, reclamando a demissão do Presidente Hugo Chávez.

Tina Fineberg

2010

- Mário da Cunha Rosa, antigo atleta e dirigente do Sporting, um dos fundadores do Grupo Stromp e membro do Conselho Leonino, morre aos 98 anos.

2016

- O Tribunal Arbitral do Desporto rejeita o recurso de Joseph Blatter e mantem a suspensão por seis anos ao ex-presidente da FIFA de toda a atividade ligada ao futebol.