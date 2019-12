Ficou para a História

1917

- O Presidente norte-americano Woodrow Wilson pede ao Congresso a declaração de guerra ao Império Austro-Húngaro. Os EUA entram na Grande Guerra 1914-18.

2014

- Em Hong Kong, os três líderes do Occupy Central saem em liberdade uma hora depois de terem entrado voluntariamente na esquadra da polícia para assumirem as consequências pelos protestos pró-democracia. Um deles diz que o movimento Occupy Central vai assumir uma nova abordagem para promover a causa do sufrágio universal, através de ações educativas.

2015

- O Reino Unido faz o primeiro ataque aéreo contra o grupo extremista Estado Islâmico na Síria, horas depois de uma votação parlamentar que aprovou este tipo de operação.

2018

- O futebolista croata Luka Modric vence a Bola de Ouro de 2018, sucedendo ao português Cristiano Ronaldo, que tinha vencido as duas últimas edições.