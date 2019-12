Ficou para a História

1791

- Morre, aos 35 anos, o compositor Wolfgang Amadeus Mozart.

1905

- Nasce Ruy Luís Gomes, matemático, investigador, fundador do Observatório Astronómico do Porto e do Centro de Estudos Matemáticos, candidato da oposição democrática às eleições presidenciais de 1951.

1917

- Sidónio Pais lidera uma revolução que o levará ao poder.

1932

- É criada a Maternidade Alfredo da Costa.

(Lusa/Arquivo)

1944

- II Guerra Mundial. Tropas aliadas tomam Ravenha, Itália.

1961

- Forças das Nações Unidas lançam um ataque no Katanga.

1976

- I Congresso do PSOE - Partido Socialista Operario Espanhol, depois de 44 anos de clandestinidade.

1980

- É decretado o luto nacional, por cinco dias, pela morte do primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, e do ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa.

1984

- É constituída a AMI - Assistência Médica Internacional.

1996

- O centro histórico do Porto passa a Património Mundial, por decisão da UNESCO.

Nacho Doce

2003

- Atentado a um comboio no Sul da Rússia, perto da Tchetchenia, provoca 40 mortos e 103 feridos.

2007

- Morre, aos 79 anos, compositor vanguardista alemão Karlheinz Stockhausen, em Kürten, na Alemanha. Autor de 362 obras e com um trabalho construído em torno da música eletroacústica, Stockhausen compôs entre 1954 e 1960 as suas obras mais conhecidas.

2010

- Morre, aos 93 anos, o ator madeirense Virgílio Teixeira.

2013

- Morre, com 95 anos, o antigo presidente da África do Sul, Nelson Mandela, na sua casa em Joanesburgo, rodeado pela família, após doença prolongada.

Kevin Lamarque

2017

- Os ministros das Finanças da União Europeia, reunidos em Bruxelas, adotam uma "lista negra" de 17 paraísos fiscais, por serem consideradas jurisdições não cooperantes, entre as quais Macau.