Ficou para a História

1854

- Morre o escritor e político português Almeida Garrett, defensor do Liberalismo, promotor da reforma do ensino artístico, fundador do Conservatório Nacional e do Teatro D. Maria II. Tinha 55 anos.

1905

- Em França, é decretada a separação entre a Igreja e o Estado.

1925

- Morre, em Madrid, Pablo Iglesias Posse, fundador do Partido Socialista Obrero Espanhol. Tinha 74 anos.

1941

- II Guerra Mundial. A China declara guerra à Alemanha nazi, ao Japão e à Itália.

1966

- A série de ficção científica "Star Trek" estreia no canal de televisão norte-americano NBC.

1968

- Primeira apresentação pública do rato de computador, protagonizada por Douglas Engelbart, engenheiro do Stanford Reasearch Institute, durante a conferência Fall Joint Computer realizada em São Francisco.

MICHAEL SCHMELLING

1974

- Começa o recenseamento eleitoral para a realização das primeiras eleições portuguesas em liberdade. Pela primeira vez, o recenseamento é aberto a todos os cidadãos maiores de 18 anos, sem restrições de sexo, nível educacional ou estatuto social.

1983

- O Mosteiro da Batalha é classificado como Património Mundial da Humanidade da UNESCO.

1989

- Morre o pintor francês de origem alemã Hans Hartung, aos 85 anos.

1991

- Início da Cimeira Europeia de Maastricht, na Holanda.

PFEIL

2002

- Falência da United Airlines, a maior de sempre na história da aviação civil, com perdas no valor de quatro mil milhões de dólares.

Stringer .

2004

- José Mourinho é eleito o melhor treinador do ano pela revista World Soccer.

Action Images

2005

- Manuel Alegre formaliza a candidatura à Presidência da República.

2006

- O vaivém espacial norte-americano Discovery é lançado de Cabo Canaveral, Florida, para uma missão de 12 dias no espaço.

Paul Kizzle

2012

- O argentino Lionel Messi bate o recorde mundial de golos num ano, ao "bisar" frente ao Bétis, em Sevilha, e passa a totalizar 86 em 2012, contra os 85 do alemão Gerd Müller, em 1972.

Marcelo del Pozo

2016

- Os deputados da Coreia do Sul aprovam a destituição da Presidente do país, Park Geun-hye, que o Ministério Público considera suspeita num caso de corrupção e tráfico de influências.

- Morre, aos 88 anos, Paul Elvstrom, dinamarquês quatro vezes campeão olímpico de vela entre 1948 e 1960, por treze vezes campeão do mundo em diferentes categorias.