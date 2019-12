Ficou para a História

1510

- Afonso de Albuquerque conquista Goa e aí estabelece a capital do Império Português do Oriente.

1520

- Martinho Lutero queima, em público, a bula papal que o excomungava da Igreja Católica.

1801

- É criado em Portugal o corpo da Guarda Real da Polícia, antecessor da atual PSP.

1896

- Morre, aos 63 anos, o químico e industrial sueco Alfredo Nobel.

1913

- O quadro "Mona Lisa", do pintor italiano Leonardo da Vinci, é recuperado, dois anos depois de ter sido roubado do Museu do Louvre, em Paris.

Johanna Geron

1938

- O ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, inaugura as comunicações telefónicas entre a Madeira e o Continente.

1948

- A Assembleia-geral da ONU aprova a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Bebeto Matthews

1956

- É fundado o MPLA - Movimento para a Libertação de Angola.

Siphiwe Sibeko

1973

- A Áustria encerra o centro de trânsito para judeus que abandonam a URSS.

1980

- Morre Giorgio Baladore Pallieri, presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

1992

- O Parlamento português aprova o Tratado de Maastricht da União Europeia.

ROBERTO PFEIL

1996

- Nelson Mandela promulga a nova Constituição da África do Sul, enterrando para sempre o apartheid.

1998

- O escritor português José Saramago recebe o Prémio Nobel da Literatura, em Estocolmo.

CLARK JONES

2004

- O jornalista Manso Preto é condenado a onze meses de prisão com pena suspensa durante três anos, pela recusa de revelar fontes de informação.

2007

- O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino de Morais, é pronunciado para julgamento pelo Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, pelos crimes de participação económica em negócio, corrupção e abuso de poder.

2008

- Inauguração da Benfica TV.

2015

- Morre, com 87 anos, Américo Nunes, antigo piloto português.