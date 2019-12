Ficou para a História

1901

- Marconi efetua a primeira comunicação por telegrafia sem fios, entre o Reino Unido e S. João da Terra Nova.

1959

- A Assembleia geral da ONU funda o Comité dos Seis para defesa dos princípios de descolonização.

1963

- Independência do Quénia.

Dylan Martinez

1971

- Cimeira dos Açores: Marcelo Caetano recebe os chefes de Estado norte-americano e francês, Richard Nixon e George Pompidou, respetivamente.

Stringer .

1976

- Realizam-se as primeiras eleições para as autarquias locais portuguesas após o 25 de Abril de 1974

1978

- Primeira greve dos jornalistas portugueses depois do 25 de Abril de 1974 e primeira paralisação de sempre dos jornalistas da rádio.

1986

- É assinada a escritura constitutiva da Agência LUSA, que resulta da fusão da ANOP com a NP, entrando em funcionamento em janeiro de 1987.

Twitter Agência Lusa

1994

- O Supremo Tribunal brasileiro absolve, por falta de provas, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, da acusação de corrupção passiva.

Eraldo Peres

1998

- As atletas portuguesas Fernanda Ribeiro, Helena Sampaio e Albertina Dias conquistam, pela primeira vez, o título Europeu de Crosse.

Gary Hershorn

2002

- A Coreia do Norte anuncia a reativação do programa nuclear, congelado desde 1994.

2004

- O FC Porto conquista a Taça Intercontinental de Futebol ao vencer os colombianos do Once Caldas no desempate nas grandes penalidades (0-0, 8-7), em Yokohama, no Japão.

SHIZUO KAMBAYASHI

2006

- A Fundação Internacional Mozarteum de Salzburgo disponibiliza na Internet todas as partituras de Mozart - http://dme.mozart.at.

2008

- Bono, vocalista dos U2 e ativista pelos direitos humanos, é eleito em Paris "Homem pela Paz 2008" por personalidades laureadas com o Nobel da Paz.

Michel Euler

2011

- Morre, com 76 anos, John Foley, cardeal norte-americano que foi porta-voz do Vaticano durante mais de duas décadas.

2015

- Os 195 países reunidos em Paris na conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) assinam o primeiro acordo universal de luta contra as alterações climáticas e o aquecimento global.

2016

- O antigo primeiro-ministro português António Guterres torna-se oficialmente o 9.º secretário-geral da ONU com um juramento sobre a Carta das Nações Unidas, numa cerimónia na assembleia-geral da organização.

Lucas Jackson

- O português Cristiano Ronaldo conquista pela quarta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o terceiro troféu nos últimos quatro anos.

Stringer .

2018

- Um tribunal condena a três anos de prisão Michael Cohen, ex-advogado do atual Presidente norte-americano, por ter comprado o silêncio, durante a campanha presidencial de 2016, de duas mulheres com quem Donald Trump manteve relações extramatrimoniais.

Carlos Barria

Com Lusa