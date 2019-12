Ficou para a História

1956

O Japão é admitido nas Nações Unidas.

1961

Começa o cessar-fogo imposto pelas Nações Unidas no Katanga.



1969

É abolida a pena de morte, no Reino Unido, pelo Parlamento britânico.

1990

O presidente iraquiano, Saddam Hussein, exclui qualquer hipótese de negociações com os EUA sobre a aplicação das resoluções da ONU.

2006

O Irão substitui o dólar norte-americano pelo euro como moeda de referência para as suas trocas com o exterior e para os seus bens no estrangeiro.

2012

A rainha Isabel II de Inglaterra torna-se a primeira figura da monarquia a participar num conselho de ministros do governo britânico desde o século XVIII.

2013

Morre Ronnie Biggs, britânico considerado o "ladrão do século" pelo assalto a um comboio dos Correios, entre Glasgow e Londres, em 1963. Tinha 84 anos.

2015

A Assembleia da República aprova a adoção por casais do mesmo sexo com os votos favoráveis da maioria de esquerda e de 17 deputados do PSD, tendo o líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, votado contra.

2016

Morre, aos 99 anos, em Los Angeles, Zsa Zsa Gabor, atriz que se tornou uma lenda de Hollywood.