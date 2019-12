Ficou para a História

1864

- O ministro João Crisóstomo publica a primeira reforma do ensino técnico em Portugal.

1894

- É criado o Comité Olímpico de Portugal.

1922

- Catorze repúblicas da Rússia constituem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1954

- Luta pela independência da Argélia. A França envia 20 mil soldados para o território.

1957

- É inaugurada a Agência Europeia de Energia Nuclear.

1964

- A PIDE prende dezenas de cidadãos moçambicanos. Entre os presos contam-se o poeta José Craveirinha e o artista plástico Malangatana.

1968

- Morre o escritor norte-americano John Steinbeck, autor de "As Vinhas da Ira", Prémio Nobel da Literatura em 1962. Tinha 66 anos.

1987

- Morrem cerca de 1.500 pessoas, no choque de um ferryboat com um petroleiro, nas águas de Manila. É o acidente marítimo mais grave, depois do Titanic, num cenário de paz.

1994

- Morre, aos 94 anos, a escritora portuguesa Fernanda de Castro.

1996

- Morre, com 62 a nos, o astrónomo norte-americano Carl Sagan, autor de "Cosmos".

2004

- O Tribunal de Apelo do Chile ratifica o mandado de prisão do ex-ditador Augusto Pinochet.

2007

- Morre, em Paris, aos 74 anos, o editor Christian Bourgois, conhecido por ter divulgado em França os autores da "Beat generation" norte-americana.

2010

- Morre, aos 83 anos, Enzo Bearzot, italiano, antigo futebolista do Inter de Milão, Catânia e Torino, e ex-selecionador que conquistou para a Itália o título mundial de 1982.

2016

- O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado num mercado de Natal em Berlim, que provocou a morte a 12 pessoas e dezenas de feridos.