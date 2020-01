Ficou para a História

1795

- A Rússia e a Áustria assinam o tratado para a partilha da Polónia.

1917

- Grande Guerra de 1914-18. Convenção com a Grã-Bretanha para regulamentação da nossa participação na frente europeia. O Corpo Expedicionário Português ficará subordinado ao BEF (British Expeditionary Force).

1940

- Abre a Casa do Gaiato.

1960

- Álvaro Cunhal, líder do PCP, evade-se do Forte Peniche com outros nove prisioneiros políticos da ditadura de Oliveira Salazar.

ACACIO FRANCO

1967

- Morre Jack Ruby, o homem que matou Lee Harvey Oswald, o alegado assassino do presidente dos EUA, John F. Kennedy.

Ferd Kaufman

1968

- Agostinho Neto, líder do MPLA, anuncia em conferência de imprensa, em Brazzaville, a abertura da sede do movimento em território angolano.

1980

- Tomada de posse do VI Governo Constitucional, liderado por Francisco de Sá Carneiro. Cessa funções o Governo de Maria de Lourdes Pintasilgo.

1988

- A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher bate o recorde de permanência no cargo, somando oito anos e 244 dias consecutivos no poder.

Kieran Doherty

2002

- O Ministério Público português deduz acusação contra o antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, no âmbito do caso Euroárea.