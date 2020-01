Ficou para a História

1927

- É inaugurado o primeiro serviço telefónico transatlântico entre Nova Iorque e Londres.

AP

2004

- Entra em vigor o Sistema de Triagem de Manchester na maioria das unidades hospitalares do país. (Imagem de uma simulação de acidente nos EUA)

© Mike Blake / Reuters

2008

- Os dois partidos rivais do Kosovo chegam a acordo para a formação de um governo de coligação, o mesmo que deverá declarar a independência desta província sérvia.

VISAR KRYEZIU/AP

AP

Remy De La Mauviniere/AP

2017

- Morre, aos 92 anos, Mário Soares, o antigo primeiro e Presidente da República.

Emilio Morenatti/AP

2019

- A Amazon passa a Microsoft como a empresa com maior capitalização bolsista nos Estados Unidos da América, com o mercado norte-americano a alterar a ordenação empresarial. A mudança ocorre, depois de as ações da Amazon, gigante do comércio retalhista pela internet, subirem 3,0%, para os 1.629,51 dólares, colocando a capitalização bolsista do título nos 797 mil milhões de dólares (694 mil milhões de euros).