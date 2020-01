Ficou para a História

1928

Leon Trotsky é enviado para o exílio pelo Governo soviético.

AP/ Arquivo

1929

Tintin e o cão Milou, de Hergé, aparecem pela primeira vez num semanário católico de Bruxelas.

Yves Herman

1996

O rei Hussein, da Jordânia, realiza a primeira visita oficial a Israel.

NATI HARNIK/ AP

2008

O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a decisão preliminar de escolher Alcochete como a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa. A construção do aeroporto em Alcochete é 260 milhões de euros mais barato do que se fosse na Ota, referia o estudo comparativo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

Joao Henriques/ AP

2011

José Mourinho é eleito pela FIFA o melhor treinador do Mundo de 2010. José Mourinho vence Vicente Del Bosque, o seu principal rival na corrida pelo prémio, e o catalão Pep Guardiola.

Frank Augstein/ AP (Arquivo)

2018

O Presidente angolano, João Lourenço, exonera a administração do Fundo Soberano de Angola, presidida por José Filomeno dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos, e nomeia Carlos Alberto Lopes para liderar a instituição.

Ampe Rogério

O internacional português Ricardinho é eleito pelo Futsal Planet, que tem a chancela da FIFA, o melhor jogador de futsal do mundo pela quinta vez, um recorde, e quarta consecutiva.