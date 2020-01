Ficou para a História

1706

Nasce Benjamin Franklin. Cientista, filósofo, político e diplomata, nome chave na independência dos EUA.

1945

II Guerra Mundial. Libertação de Varsóvia. As forças nazis de Adolf Hitler abandonam a cidade.

1957

Fidel Castro obtém a primeira vitória sobre as forças de Fulgêncio Baptista, em Cuba.

1995

Morre, no Instituto de Oncologia, em Coimbra, o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Coelho da Rocha, autor de "A Criação do Mundo". Tinha 88 anos.

2002

O Presidente da República, Jorge Sampaio, dissolve a Assembleia da República e convoca eleições legislativas para 17 de março.

2013

O Comité Olímpico Internacional exige a Lance Armstrong a devolução da medalha de bronze conquistada na prova de contrarrelógio dos Jogos de Sydney, em 2000.

2016

Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irão pelo seu programa de mísseis balísticos, um dia depois de terem sido levantadas sanções ao país por terem sido cumpridas todas as exigências para iniciar o acordo nuclear internacional.





Morre um dos voluntários que participou num ensaio clínico em França da farmacêutica portuguesa Bial.