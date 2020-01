Ficou para a História

1879

- Thomas Edison registou a patente da lâmpada elétrica.

1945

- O Exercito Vermelho ocupou o campo de Auschwitz, na Polónia, começando o tratamento e libertação dos sobreviventes do extermínio nazi.

1975

- Pela primeira vez, um Chefe de Estado africano visitou Portugal. Foi Leopold Seghor, o presidente do Senegal.

1981

- Morreu Silva Pais. Foi o último diretor da policia politica da ditadura, a PIDE.

2005

- Chefes de Estado de todo o mundo, sobreviventes do holocausto e os soldados que 60 anos antes libertaram Auschwitz voltaram ao antigo campo de extermínio para que o Mundo não esqueça o Holocausto.

2012

O novo Conselho Nacional da CGTP é eleito no XII Congresso da central sindical com 735 votos a favor, oito brancos e 32 nulos. Arménio Carlos sucede a Carvalho da Silva como secretário-geral.

2013

Um acidente com um autocarro na Sertã provoca 11 mortos e 32 feridos. O autocarro com matrícula espanhola e motorista português partiu de Portalegre com destino a Santa Maria da Feira.