Ficou para a História

1825

É fundada a Faculdade de Medicina do Porto.

Universidade do Porto

1886

Karl Benz põe em funcionamento o primeiro motor automóvel a gasolina.

1919

Começa a Lei Seca. É aprovada a 18.ª Emenda à Constituição dos EUA que proíbe o fabrico, transporte e venda de bebidas alcoólicas.

1963

- É fundada a revista O Tempo e o Modo, por António Alçada Baptista.

- A França veta a entrada do Reino Unido na CEE

- Abre a segunda frente de guerra em Angola, no enclave de Cabinda.

Anonymous

1980

O Senado norte-americano apoia o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscovo.

Anonymous

1997

O neto de Mahatma Gandhi lança ao Ganges as cinzas do estadista indiano, encontradas em 1996, no cofre de um banco.

2004

- O ator e encenador Jorge Silva Melo recusa o Prémio Almada para teatro atribuído pelo Instituto das Artes.

- O Prémio Vergílio Ferreira, da Universidade de Évora, é atribuído à escritora Agustina Bessa-Luís.

AP

2006

- Uma vaga de frio provoca uma queda de neve em Lisboa pela primeira vez em 52 anos.

- Tarja Halonen é reeleita presidente da Finlândia na segunda volta das presidenciais.

2007

É publicado, em Diário da República, o decreto-lei que obriga as empresas que façam obras a entregar o IVA diretamente ao estado e não ao empreiteiro.

Francisco Seco

2008

Morre, com 73 anos, Zhang Hanzhi, professora de inglês de Mao Tsé-tung e intérprete na mítica reunião de Mao com o Presidente dos Estados Unidos Richard Nixon, em Pequim

2013

O primeiro visto dourado é atribuído ao investidor indiano Nesamani Maran Muthu pelo vice-primeiro-ministro Paulo Portas, em Lisboa.

Kevin Lamarque

2015

O desaparecimento do voo MH370 é oficialmente declarado pela Malásia como um "acidente", adiantando que as pessoas a bordo estão todas mortas, causando alguma agitação nas famílias que exigem provas e os corpos dos seus familiares ou amigos.

Daniel Chan

2017

O Moreirense conquista a sua primeira Taça da Liga de futebol, ao bater na final, disputada no Estádio Algarve, o Sporting de Braga por 1-0.