Ficou para a História

1797

- Nasce o compositor austríaco Franz Schubert.

1876

- O Governo dos EUA obriga os índios a concentrarem-se em reservas, 11 anos após ser declarado o fim da escravatura.

1912

- Forças militares e da Carbonária tomam de assalto a União dos Sindicatos, em Lisboa.

1928

- Leon Trotsky é expulso da URSS.

1943

- II Guerra Mundial. As forças militares alemãs, cercadas em Estalinegrado, rendem-se ao Exército Vermelho.

1952

- Isabel II sobe ao trono britânico com a morte de Jorge VI.

1955

- Vaga de prisões da PIDE, a polícia política do regime, que se estenderá até ao fim de fevereiro. Entre os detidos, contam-se Agostinho Neto, Ângelo Veloso, Borges Coelho e Pedro Ramos de Almeida.

1975

- Toma posse o Governo de transição de Angola, constituído por representantes de Portugal e dos três movimentos - MPLA, UNITA e FNLA.

1977

- Inauguração do Centro Georges Pompidou, em Paris.

2003

- O apresentador de televisão Carlos Cruz, o pediatra João Ferreira Dinis e o advogado Hugo Marçal são detidos, no âmbito do processo Casa Pia.

2008

- O argentino Diego Armando Maradona pede perdão pelo famoso golo marcado com a "mão de Deus" à Inglaterra no Mundial de futebol do México em 1986, numa entrevista publicada no jornal inglês "The Sun".

2012

- O Tribunal Supremo espanhol rejeita anular o processo contra o juiz Baltasar Garzón pela investigação dos crimes do franquismo.

2015



- Dezenas de milhar de pessoas enchem a Praça Cibeles e a subida da Rua de Alcalá (Madrid), em frente ao Banco de Espanha e ao Instituto Cervantes, para participarem na "Marcha da Mudança", organizada pelo partido Podemos.