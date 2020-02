Ficou para a História

1888

- Sai a primeira edição do Financial Times.

1949

- As eleições presidenciais são ganhas, como se previa, pelo candidato do regime Óscar Carmona. O candidato da oposição é Norton de Matos que desiste na véspera por não estarem reunidas as condições de liberdade exigidas a Salazar.

1942

- Salazar encontra-se com o ditador espanhol general Franco, no Alcazar de Sevilha, para debaterem a neutralidade na II Guerra Mundial.

1975

- É assinado, no Vaticano, o protocolo adicional à Concordata, entre Portugal e a Santa Sé, que permite o divórcio aos católicos.

1986

- A televisão britânica exibe as primeiras imagens, em 24 anos, do nacionalista negro sul-africano Nelson Mandela, detido pelas autoridades do apartheid desde 1962.

1991

- Guerra do Golfo. A aviação norte-americana bombardeia um abrigo antiaéreo em Bagdad.

2004

- Início da comercialização do concurso Euromilhões, em França, Espanha e no Reino Unido.

2005

- Morre Lúcia de Jesus dos Santos, a "irmã Lúcia", aos 97 anos.

2010

- A Assembleia da República aprova na generalidade a lei dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo.