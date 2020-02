Ficou para a História

Cerca do ano 270

Martírio de São Valentim, em Roma.

David Teniers III, 1600

1821

Manuel Fernandes Tomás faz o discurso em defesa da Liberdade de Imprensa, nas Cortes Constituintes e Extraordinárias, das quais resultará a Constituição de 1822.

1893

Os EUA anexam o Hawai.

Sam Eifling

1945

II Guerra Mundial - Bombardeamento da cidade alemã de Dresden pela força aérea dos EUA.

AP

1950

A China e a URSS assinam, em Moscovo, o Tratado de Amizade válido por 30 anos.

1956

O primeiro-ministro russo, Nikita Krutschov, denuncia a política de Estaline na conferência do Partido Comunista da URSS.

AP

1958

É constituída a União dos Reinos do Iraque e da Jordânia, no âmbito da Federação Árabe.

1979

Guerrilheiros iranianos atacam a embaixada norte-americana em Teerão.

Mohammad Sayad / AP

1984

O texto final da primeira Lei sobre a despenalização do aborto em Portugal é aprovado na Assembleia da República, com os votos do PS, PCP, UEDS e MDP.

1986

Termina a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais portuguesas, entre os candidatos Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral.

1988

A UNITA e as forças da África do Sul atacam as bases do MPLA no Cuito Cuanavale, província de Cuando Cubango, dando origem à segunda maior batalha da História do continente africano, depois da Batalha de El Alamein, no Egito, durante a II Guerra Mundial, e a maior da África subsaariana.

John Parkin / AP

1989

O escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie é condenado à morte pelo líder iraniano Ayatollah Khomeiny que considera blasfema a obra "Os Versículos Satânicos".

Brian Snyder / Reuters

2003

É anunciado o abate da ovelha Dolly. Uma doença congénita torna impossível a sobrevivência do primeiro mamífero clonado.

Jeff J Mitchell UK

2011

O futebolista brasileiro Ronaldo, de 34 anos, anuncia o fim da sua carreira de 18 anos, durante a qual conquistou dois Campeonatos do Mundo pelo Brasil (1994 e 2002), o título de melhor marcador da história dos Mundiais com 15 golos e três vezes o prémio da FIFA de melhor jogador do mundo.Na base da decisão está o diagnóstico de hipertiroidismo.

DENIS DOYLE / AP

2013

Oscar Pistorius, atleta sul-africano amputado das duas pernas e conhecido como "Blade Runner", é acusado de homicídio pela morte da namorada, na sua residência em Pretória.

2017

O Tribunal Constitucional espanhol anula a convocatória do referendo sobre a independência da Catalunha.

2017

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Michael Flynn, demite-se após informações de que teria enganado o vice-presidente, Mike Pence, e outros funcionários sobre os seus contactos com a Rússia.

2018

O Presidente da África do Sul, Jacob Zuma, anuncia a demissão do cargo, com efeitos imediatos.

Sumaya Hisham

2018

Morre Morgan Tsvangirai, chefe do principal partido da oposição no Zimbabué.