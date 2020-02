Ficou para a História

1743

Nasce o compositor e violoncelista italiano Luigi Boccherini.

1945

II Guerra Mundial. Cerca de 30 mil fuzileiros norte-americanos desembarcam em Iwo Jima.

Joe Rosenthal/ AP

1983

Lançamento, pela Apple (Steve Jobs como presidente), do Lisa, o primeiro computador pessoal com interface gráfico e rato.

Sal Veder/ AP

1986

A estação espacial soviética MIR entra em órbita.

AP/ Arquivo

1993

O Governo português, de Aníbal Cavaco Silva, decide não conceder aos funcionários públicos a tradicional dispensa de segunda-feira de Carnaval.

Jose Coelho

2004

O Tribunal da Relação de Lisboa ordena a libertação João Vale e Azevedo, por não ter sido ouvido no âmbito de uma diligência do caso Euroárea. O juiz titular do processo emite novo mandado de detenção.

2016

O Presidente da República, Cavaco Silva, promulga as leis sobre a adoção por casais homossexuais e as alterações à lei da Interrupção Voluntária da Gravidez, diplomas vetados em janeiro mas depois reconfirmados pelos deputados.