Ficou para a História

1906

Estudantes manifestam-se em Lisboa contra a Monarquia.



1909

No diário parisiense Le Figaro é publicado o "Manifesto do Futurismo", do italiano Emilio Filipo Marinetti, ponto de partida do movimento estético.

1920

Morre Jacinta Marto, em Lisboa, de gripe espanhola. Jacinta Marto é uma dos três pastorinhos que afirmou ter visto Nossa Senhora na Cova da Iria, em Fátima.

1965

A nave espacial norte-americana Ranger VIII despenha-se na superfície lunar.

NASA/JPL

1967

O chefe do Estado indonésio Sukharno entrega o poder ao general Suharto.

AP

1975

Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, Melo Antunes, Pereira Pinto, Almada Contreiras, Costa Martins e Vasco Lourenço apresentam o projeto de institucionalização do MFA - Movimento das Forças Armadas.

Antonio Aguiar / AP

1978

Morre, com 76 anos, o poeta e escritor Vitorino Nemésio, professor da Faculdade de Letras de Lisboa, autor de "Mau Tempo no Canal".

1980

Os EUA anunciam o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscovo.

Anonymous

1993

Início das emissões regulares da TVI/Canal 4, segundo canal privado de televisão em Portugal.

1999

O Congresso do PSD reconduz Marcelo Rebelo de Sousa na liderança mas não lhe atribui a maioria de dois terços para constituir a Alternativa Democrática com o CDS-PP.

2007

Ministros do Ambiente da União Europeia chegam a acordo para reduzir em 20 por cento as emissões de gases com efeito de estufa até 2020.

2008

A atriz Maria de Medeiros é nomeada "Artista UNESCO para a Paz" e é a primeira portuguesa a alcançar tal distinção

Rafael Marchante

2010

Fortes chuvadas na Madeira provocam a maior catástrofe natural dos últimos 100 anos. Dezenas de mortos, feridos e centenas de desalojados são o balanço da catástrofe. O Governo decreta três dias de luto nacional pelas vítimas da Madeira.

2016

A realizadora Leonor Teles vence o Urso de Ouro da competição de curtas-metragens, do Festival Internacional de Cinema de Berlim, com o filme "Balada de um Batráquio".