Ficou para a História

1582

- Gregório XIII estabelece o calendário gregoriano.

1891

- É promulgada a primeira Constituição do Brasil.

1901

- A Igreja Ortodoxa excomunga o escritor russo Leon Tolstoi, autor de "Guerra e Paz".

1903

- Os EUA adquirem a base naval de Guantanamo, em Cuba.

1920

- É constituído o Partido Nacional Socialista Alemão, o partido nazi de Adolf Hitler, em Munique.

1927 -- Nasce David Mourão-Ferreira, escritor e pedagogo, autor de "Entre a Sombra e o Corpo" e de "Um Amor Feliz".

1977

- O presidente dos EUA James Carter reduz o auxílio à Argentina, Uruguai e Etiópia, pelas violações dos direitos humanos nestes países.

1978

- O ministro português do Assuntos Sociais António Arnault apresenta o Serviço Nacional de Saúde. O Estado português consagra, pela primeira vez, o acesso universal aos cuidados de saúde, de acordo com a Constituição de 1976.

1991

- Guerra do Golfo. Começa a ofensiva terrestre das forças aliadas contra as tropas iraquianas no Kuwait, às 01:28, hora de Lisboa, com o avanço de um milhão de soldados e dez mil blindados.

2003

- O Comissário Europeu de Justiça e Interior António Vitorino é condecorado com a Grã Cruz de São Raimundo de Penhafort, do Estado espanhol.









- Timor-Leste toma o lugar de 115º Estado membro do Movimento dos Não-Alinhados.

2005

- O Royal Mail lança uma série de seis selos com pinturas da artista Paula Rego.

- José Sócrates, líder do PS, é convidado a formar Governo.

2006

- Anúncio da entrada em vigor do subsídio para idosos, com rendimentos inferiores a 300 euros mensais, até 2008, um ano antes da data anunciada.

- Morre Dennis Weaver, 81 anos, ator norte-americano, o detetive da série televisiva "Mc Cloud".

- Gripe das aves. O vírus H5N1 é detetado pela primeira vez na Geórgia.

2008

- O candidato comunista Demetris Christofias vence a 2ª volta das eleições presidenciais no Chipre, com 53,63% de votos, contra 46,6% para o seu adversário conservador, Ioannis Kasoulides

- Os mais cobiçados prémios de cinema, os Óscares, atingem os 80 anos, com uma cerimónia dominada pelos filmes "Este país não é para velhos" que venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador e Melhor Ator Secundário (Javier Bardem). "Haverá sangue" foi distinguido como Óscar de Melhor Ator (Daniel Day-Lewis)

- Raul Castro sucede oficialmente ao irmão Fidel na chefia do Estado cubano, eleito pela nova Assembleia para um mandato de cinco anos. O novo presidente de Cuba anunciou que vai avançar com uma reestruturação da Administração Pública e saudou efusivamente o presidente e as forças armadas da Venezuela

2011

– Última missão e voo do vaivém Discovery.

2016

– Voo Tara Air 193, decolado de Pokhara, Nepal, cai em Solighopte, distrito de Myagdi, quando estava a caminho do Aeroporto de Jomsom matando as 23 pessoas a bordo.