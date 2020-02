Ficou para a História

1961

- É assinado o contrato para a construção da Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, com a United States Steel Export Company.

1836

- É patenteado o primeiro revólver, pelo norte-americano Samuel Colt.

1855

- Nasce, em Lisboa, o poeta Cesário Verde, inconformista, crítico, autor de "O Sentimento de Um Ocidental".

- Independência do Kuwait.

1983

- Morre o escritor norte-americano Tennessee Williams, autor de "A Noite da Iguana". Tinha 71 anos.

1986

- Nasce o primeiro bebé proveta português, um rapaz de 3,330 quilos.

- Queda do ditador Ferdinand Marcos que dirigiu as Filipinas por mais de 20 anos.

1987

- A associação de escritores da URSS anula a expulsão do Nobel da Literatura Boris Pasternak, autor de "Doutor Jivago", decidida por Estaline 30 anos antes.

1991

- Os países do Pacto de Varsóvia aprovam a dissolução da organização militar criada em 1955, em resposta à NATO.

2004

- O Prémio Carlos V para a concórdia é atribuído a Jorge Sampaio.

2005

- Morre, com 83 anos, Peter Benenson, advogado britânico, fundador da Amnistia Internacional.

















2007

- O Irão testa com êxito o primeiro foguetão espacial.

2007

- Martin Scorsese recebe os Óscares para o melhor filme e o melhor realizador com o filme com "Entre Inimigos". Helen Mirren recebe o Óscar de melhor atriz principal em "A Rainha", enquanto o Óscar de melhor ator vai para Forest Whitaker em "O último Rei da Escócia". "Uma Verdade Inconveniente", de Al Gore, recebe o prémio para o melhor documentário e o compositor italiano Ennio Morricone é distinguido com o Óscar honorário da Academia de Hollywood.

2007

- Morre, aos 100 anos, Harold Herman Brix, conhecido artisticamente como Bruce Bennett, antigo atleta e ator norte-americano que desempenhou o papel de Tarzan, em 1935.

2009

- Morre Philip José Farmer, escritor norte-americano de ficção científica. Tinha 91 anos.

- Morre Sérgio Alves Moreira, livreiro, antifascista que integrou o assalto ao paquete Santa Maria, com o capitão Henrique Galvão. Tinha 77 anos.

2010

- A Índia e o Paquistão retomam o diálogo bilateral, depois de uma interrupção de quase um ano, pressionados a estabilizar as relações pela comunidade internacional, no contexto do conflito no Afeganistão.

- O vencedor das eleições presidenciais na Ucrânia, Victor Ianukovitch, toma posse formal do cargo, tornando-se no quarto Presidente do país, desde a independência da União Soviética, em 1991.

2011

- O Fine Gael ganha as eleições na Irlanda, com 36,1% dos votos.

- Morre, aos 65 anos, o fadista José Freire.

2012

- Morre, aos 78 anos, Maurice André, trompetista clássico de renome mundial.

- O Tribunal de Milão declara prescrita a acusação de corrupção de testemunhas contra o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi no caso "Mills", um dos quatro processos que o político tem na justiça italiana.

2014

- Morre Mário Coluna, antigo futebolista do Benfica. Tinha 78 anos.

2016

- Morre, com 89 anos, Joaquim Rosa, ator de teatro, cinema e televisão.

2017

- Morre, aos 61 anos, na Califórnia, EUA, Bill Paxton, ator norte-americano conhecido pela participação em filmes como "Aliens" e "Titanic".

2019

- Morre, aos 64 anos, Mark Hollis, antigo vocalista da banda de rock britânica Talk Talk.