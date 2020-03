Ficou para a História

1917

Nicolau II, czar da Rússia, cede o trono ao seu irmão, que abdica de seguida (15 de março no calendário atual).

AP

1949

Um avião bombardeiro B-50 termina, em Fort Worth, no Texas, a primeira volta ao mundo sem escalas.



AP

1972

É lançada a nave espacial norte-americana Pioneer 10, com destino a Júpiter

Anonymous

2009

Presidente da Guiné-Bissau, João Bernardo "Nino" Vieira, é morto a tiro por militares,, um dia depois de um atentado contra o Estado-Maior-General das Forças Armadas. Tinha 69 anos.

© STR New / Reuters

2013

Milhares de manifestantes concentrados no Terreiro do Paço, em Lisboa, entoam a canção "Grândola, Vila Morena", de José Afonso, depois de ter sido lido o manifesto do movimento "Que se lixe a troika", que organizou o protesto.

2013

Morre Eduardo Nery, artista plástico que em 2012 foi condecorado pelo Presidente da República como Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique pela sua obra. Tinha 75 anos.

2014

Morre, aos 91 anos, Alain Resnais, cineasta francês autor do clássico dos anos 60 "Hiroshima Meu Amor", em Paris.