Ficou para a História

1827

Morre Alessandro Volta, cientista italiano, inventor da pilha elétrica, responsável pela identificação do gás metano. Tinha 82 anos.

1933

O presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, decreta o encerramento dos bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário.

1946

Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, fala pela primeira vez da "cortina de ferro", metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, num discurso no Missouri.

1953

Morre, com 73 anos, o líder soviético José Estaline, construtor do Estado totalitário na URSS. Sucede-lhe Georgi Malenkov.

2009

Presidente José Eduardo dos Santos faz a primeira visita de Estado a Portugal.

2013

Morre, com 58 anos, o presidente da Venezuela, Hugo Chavez.

2014

Cristiano Ronaldo isola-se na liderança dos marcadores da história da seleção portuguesa, ao apontar o 48.º golo pela seleção "AA", superando os 47 de Pauleta.

2016

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, é reeleito líder dos sociais-democratas com 95% dos votos, a maior votação em qualquer eleição com candidato único no partido.

2017

Nelson Évora sagra-se campeão da Europa do triplo salto, renovando assim, em Belgrado, o título que alcançara dois anos antes.

2019

A justiça húngara decide extraditar Rui Pinto, criador do Football Leaks, entregando-o às autoridades de Portugal, onde deve ser julgado.