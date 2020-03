Ficou para a História

1934

Nasce o cosmonauta russo Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço.

1945

II Guerra Mundial. Bombardeamento aéreo de Tóquio, Japão, pela força aérea norte-americana. Morrem cerca de 85 mil pessoas.

1959

A boneca Barbie é apresentada em Nova Iorque.

Ron Frehm

1986

Mário Soares toma posse como primeiro presidente civil eleito da República Portuguesa, por sufrágio universal e direto.

FERNANDO RICARDO

1996

Jorge Sampaio, presidente eleito da República Portuguesa, toma posse do cargo, em sessão na Assembleia da República.

GUILHERME VENANCIO

2006

Posse de Aníbal Cavaco Silva como 18.º Presidente da República Portuguesa.

PAULO DUARTE

2008

A atleta portuguesa Naide Gomes sagra-se campeã Mundial do salto em comprimento com um salto de 7,00 metros, no último dia dos Mundiais de atletismo Valência 2008 em pista coberta.

Thomas Kienzle

2011

O presidente executivo da Portugal Telecom, Zeinal Bava, é eleito o melhor CEO da Europa no setor das telecomunicações, pela Institutional Investor Magazine.

Francisco Seco

2016

Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como Presidente da República.