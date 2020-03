Ficou para a História

1938

Adolf Hitler anuncia a anexação da Áustria ao III Reich. A "resolução da questão judaica" é entregue às SS.

2006

Morre, com 80 anos, Maureen Stapleton, atriz norte-americana, distinguida com um Óscar, um Emmy e dois Tony.

2007

O Papa Bento XVI divulga o "Sacrametum Caritatis" (O Sacramento da Caridade), o segundo texto mais importante do seu pontificado, em que defende a manutenção do celibato dos padres e a utilização do latim e do canto gregoriano na eucaristia, designadamente em celebrações internacionais.



RICCARDO DE LUCA

2008

O cantor espanhol Plácido Domingo é eleito o melhor tenor de todos os tempos por um grupo de críticos britânicos para uma sondagem da publicação BBC Music Magazine

Jacquelyn Martin

2009

Violência em Atenas. Jovens encapuzados e munidos de barras de ferro estilhaçam montras de bancos e estabelecimentos comerciais e danificam automóveis, nas ruas do abastado bairro de Kolonaki, no centro da capital grega.

Yorgos Karahalis

2013

O cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, é eleito papa pelos 115 cardeais reunidos em Roma, assumindo o nome de Francisco.

Max Rossi

2014

O Presidente da República, Cavaco Silva, veta o diploma que altera o valor dos descontos dos funcionários públicos, militares e forças de segurança para os respetivos subsistemas de saúde, ADSE, ADM e SAD.

Rafael Marchante

2019

O cardeal australiano George Pell é condenado a seis anos de prisão por abuso sexual de dois rapazes numa catedral em Melbourne, na Austrália, há mais de 20 anos.