Ficou para a História

1935

A Alemanha de Hitler repudia as cláusulas de desarmamento previstas no Tratado de Versalhes. Começa o reequipamento militar do país.

1993

Morre, aos 69 anos, a escritora portuguesa Natália Correia, ex-deputada, antiga diretora da revista Vida Mundial, autora de "Dimensão Encontrada".

2003

A cimeira dos Açores junta nas Lajes o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, os primeiros-ministros do Reino Unido e de Espanha, Tony Blair e José Maria Aznar, e o primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso. No encontro, é decidida a invasão do Iraque, iniciada quatro dias depois.

2012

Berta Cabral é reeleita para a presidência do PSD/Açores com 99,7% dos votos.



2012

Morre Chaleo Yoovidhya, empresário farmacêutico e inventor da bebida energética Red Bull. Tinha 88 anos.



2015

A Procuradoria brasileira acusa formalmente o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT, de Dilma Rousseff), João Vaccari Neto, e outras 26 pessoas por branqueamento de capitais, associação criminosa e corrupção no caso Petrobras.