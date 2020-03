Ficou para a História

1596

Nasce René Descartes, filósofo francês.

1791

Mozart aceita a encomenda anónima do Requiem, que irá compor a par da sua última ópera, "A Flauta Mágica".

1878

Nasce o campeão norte-americano de boxe Jack Johnson, o primeiro negro a conquistar o título mundial de pesos pesados.



1889

A Torre Eiffel é inaugurada em Paris.

1951

Morrem dez pessoas, no comboio da linha de Cascais, na sequência do desabamento de terras em Gibalta, à Cruz Quebrada.



- Tem início a viagem experimental ao Rio de Janeiro no DC4, com a participação do Almirante Gago Coutinho.

1961



- Álvaro Cunhal é eleito secretário-geral do PCP.

1996

Marcelo Rebelo de Sousa é eleito presidente do PSD, no XVIII Congresso do partido.