Ficou para a História

1933

A Alemanha nazi, de Adolf Hitler, proíbe a utilização do comércio e serviços detidos por judeus.

© Reuters Photographer / Reuter

1976

É fundada a Apple, por três amigos que começam a trabalhar numa garagem.





© Mike Blake / Reuters

1996



Morre, com 73 anos, Alfredo Nobre da Costa, antigo primeiro-ministro.

Morre, aos 47 anos, o ator português Mário Viegas, fundador do Grupo 4 e do Novo Grupo, dinamizador do Teatro Estúdio do São Luís, divulgador de poesia e das principais dramaturgias.

2001

O antigo presidente jugoslavo Slobadan Milosevic entrega-se à polícia jugoslava.

© Reuters Photographer / Reuter

2015

A Palestina torna-se formalmente membro do Tribunal Penal Internacional, com a intenção de promover o julgamento de dirigentes israelitas por crimes de guerra ou ligados à ocupação de territórios palestinianos.

O presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, renuncia ao cargo por sentir "em consciência" e dever concentrar-se em "servir Portugal e os portugueses".



Armando Franca

2019

Os deputados britânicos rejeitam as quatro opções alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia concluído pela primeira-ministra, Theresa May.