Ficou para a História

1943

O Presidente Truman, dos EUA, promulga o Plano Marshall, de apoio à reconstrução europeia, no pós-guerra, poucos dias depois da aprovação do programa pelo Senado.

© Handout . / Reuters

1973

A primeira chamada realizada a partir de um telemóvel aconteceu nos EUA e foi realizada pelo engenheiro da Motorola Martin Cooper, líder de uma equipa de trabalho de tecnologias de comunicação móvel.

© Eloy Alonso / Reuters

1981

O Presidente dos EUA Ronald Reagan pede ao Senado a concessão de uma ajuda de 1.200 milhões de dólares (à data, cerca de 350 milhões de euros) a Portugal, Espanha, Grécia e Turquia.

© Keith Bedford / Reuters

1982

A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher envia uma força naval para o Atlântico sul, para responder à invasão das ilhas Falkland/Malvinas.

© Reuters Photographer / Reuter

1992

Morre Salgueiro Maia, 47 anos, Capitão de Abril, comandante das forças da Escola Prática de Cavalaria que, em 25 de Abril de 1974, cercaram o Quartel do Carmo e promoveram a rendição do Governo de Marcello Caetano.

Jose Sena Goulao

2009

O Conselho Superior do Ministério Público instaura um "processo de inquérito para esclarecimento de factos e afirmações" relacionados com alegadas pressões sobre os magistrados que dirigem a investigação do caso Freeport.

© Nacho Doce / Reuters

2012

O Tribunal Central Administrativo confirma a nulidade da permuta de terrenos do Parque Mayer com os da antiga Feira Popular de Lisboa.

LUSA

2017

Pelo menos 10 pessoas morrem e várias ficam feridas numa explosão no metro de São Petersburgo, na Rússia.