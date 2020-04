Ficou para a História

1876

- É fundada a Caixa Geral de Depósitos, herdeira do antigo Depósito Público.

1912

- O paquete Titanic inicia a viagem inaugural, no porto de Southampton, no Reino Unido

1925

- Sai a primeira edição de "O Grande Gatsby", de Scott Fitzgerald

1932

- Paul von Hindenburg é reeleito presidente da Alemanha, derrotando Adolfo Hitler, com seis milhões de votos

1945

- Holocausto. As forças aliadas libertam o campo de concentração nazi em Buchenwald, próximo de Weimar, Alemanha

1954

- Morre Auguste Lumière, criador do animatógrafo. Tinha 91 anos.

1970

- Os Beatles separam-se, antes da edição do álbum "Let it Be"

1974

- Demissão da primeira-ministra de Israel Golda Meir

1997

- Morrem sete pessoas no acidente na construção da ponte Vasco da Gama, em Lisboa.

1998

- É alcançado o acordo de paz entre os partidos políticos da Irlanda do Norte e os governos da Irlanda e do Reino Unido.

2012

- Centenas de pessoas formam um cordão humano em torno da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, para contestar o anúncio do encerramento deste estabelecimento de saúde até 2015.

2013

- Morre, com 87 anos, Robert Edwards, britânico pioneiro da fecundação 'in vitro' e premiado com o Nobel.