Ficou para a História

1500

A armada de Pedro Álvares Cabral avista terras de Vera Cruz.

Twitter @DirkPuehl

1870

O presidente dos EUA Ulysses Grant decide a favor de Portugal, contra a Inglaterra, sobre a soberania da Ilha de Bolama.

Twitter @MDAH_Official

1915

É fundado o Theatro Circo, em Braga.

Twitter @rufuswainwright

1985

Morre o presidente eleito do Brasil Tancredo Neves, dois dias antes de tomar posse. Tinha 75 anos.

Twitter @FotosDeFatos

1989

A Nintendo lança a consola portátil Game Boy, desencadeando uma série de edições que banalizam os videojogos em suportes portáteis.

Toshiyuki Aizawa

2003

Morre a pianista, compositora e cantora de jazz norte-americana Nina Simone. Tinha 70 anos.

Chip East

2007

Paulo Portas vence as eleições diretas para a presidência do CDS-PP, com 74,6 por cento dos votos.

Hugo Correia

2010

Morre o espanhol Juan António Samaranch, que liderou o Comité Olímpico Internacional entre 1980 a 2001. Tinha 89 anos.

Str Old

2016

Morre, aos 57 anos, o músico e compositor Prince.