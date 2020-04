Ficou para a História

1564

Data atribuída ao nascimento de William Shakespeare.

ASSOCIATED PRESS

1946

A Piaggio assina a patente daquele que haveria de ser, para sempre, o seu 'exlibris' e, fiel ao seu sonho de criar um veículo utilitário, Enrico Piaggio lança 2 mil Vespas de 98 Cc no mercado.

H.O.

1971

A cápsula russa Salyut 1 torna-se a primeira estação espacial permanente.

Anonymous

1982

Tem início o mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa como presidente do FC Porto.

PAULO DUARTE

1984

É promulgada a Lei de despenalização do aborto.

© Nacho Doce / Reuters

1994

Morre, com 81 anos, Richard Nixon, presidente dos EUA entre 1969 e 1974.

Chris Carlson

2013

O Parlamento francês aprova o casamento civil e a adoção por casais homossexuais, o que torna a França no 14.º país do mundo a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo.