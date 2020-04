Ficou para a História

1932

O partido Nazi de Adolf Hitler vence as eleições na Baviera, Prussia, Wurttenberg e Hamburgo.

ASSOCIATED PRESS

1974

Otelo Saraiva de Carvalho (esq.) e cinco oficiais do MFA (Movimento das Forças Armadas) instalam o Posto de Comando no Regimento da Pontinha. Os Emissores Associados de Lisboa transmitem a canção "E depois do Adeus", primeira senha do levantamento militar contra a ditadura.

FERNANDO RICARDO

1990

Morre o compositor e músico de jazz norte-americano Dexter Gordon, aos 67 anos, mestre do be-bop

CRP

1990

Lançamento do vaivém Discovery com o telescópio Hubble.

ASSOCIATED PRESS

1997

O escritor angolano Pepetela ganha o Prémio Camões.

2005

Joseph Ratzinger é entronizado Papa com o nome Bento XVI.

GREGORIO BORGIA

2009

Gripe A (H1N1). O México inicia uma "campanha maciça" de vacinação perante mais de 50 mortes suspeitas.

2012

Morre, aos 53 anos, Miguel Portas, eurodeputado e fundador do Bloco de Esquerda, no Hospital ZNA Middelheim, em Antuérpia, vítima de cancro.

2014

A judoca portuguesa Telma Monteiro faz história ao conquistar a 10.ª medalha em outras tantas participações em Europeus, alcançando o bronze na categoria de -57 kg em Montpellier, França.

GUILLAUME HORCAJUELO

2017

O liberal pró-europeu Emmanuel Macron vence a primeira volta das presidenciais francesas com 24,01% dos votos, à frente da líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, que consegue 21,30% dos votos.

Sondagens dão vitória ao candidato Macron na 2ª volta das Presidenciais em França.

2018

Morre, aos 70 anos, Henri Michel, antigo futebolista internacional e selecionador francês, treinador da seleção gaulesa que conquistou o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1986.