Ficou para a História

1789

- George Washington é investido primeiro presidente dos EUA

1838

- A Nicarágua torna-se independente, dissolvendo-se a Federação das Províncias Unidas da América Central

1945

- Adolf Hitler suicida-se, em Berlim.

1940

- Holocausto: é fechado o gueto de Lodz, na Polónia.

1972

- São presos cinco homens na sede nacional do Partido Democrata, no edifício Watergate, em Washington, EUA. É o primeiro passo no Caso Watergate, que culminará com a demissão de Richard Nixon, em 1974.

1974

- O secretário-geral do PCP Álvaro Cunhal, chega ao Aeroporto da Portela, em Lisboa, depois de 14 anos de exílio, no Leste.

1976

- São aprovados os Estatutos Provisórios Político-Administrativos das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

1984

- Após 10 dias em coma, morre, em Lisboa, o ciclista português Joaquim Agostinho, aos 41 anos.

1985

- Angola torna-se o 66.º país a aderir e assinar a convenção de Lomé, pacto entre a Comunidade Europeia e os países mais pobres do mundo.

1986

- A URSS alude pela primeira vez a hospitalização de 197 pessoas, depois do acidente nuclear de Chernobyl, ocorrido quatro dias antes.

1991

- Começam conversações sobre o futuro da Irlanda do Norte, as primeiras desde 1973, depois de dez anos de guerrilha.

1992

- A Bósnia-Herzegovina é admitida na Conferência de Segurança e Cooperação na Europa.

1998

- Empresa alemã de calçado Schuh-Union fecha a unidade fabril de Ponte de Lima. 180 trabalhadores vão para o desemprego.

- Tomada de posse de Mahmoud Abbas como primeiro-ministro palestiniano.

2004

- O programa 60 minutos, da CBS, revela as primeiras fotografias de prisioneiros de Abu Grhaib, no Iraque.

2005

- Abre a iniciativa Faro, Capital Nacional da Cultura 2005.

2007

- O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, é galardoado em Washington com o Prémio Liderança Transatlântica 2007.

2007

- O presidente cessante de Timor-Leste, Xanana Gusmão, é eleito para a liderança do Conselho da Reconstrução Timorense.

2009

- Gripe A (H1N1). Primeiro caso suspeito, sob observação, em Portugal.

2012

- Morre Benzion Netanyahu, historiador, ativista sionista e pai do Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, aos 102 anos, na sua casa em Jerusalém, Israel.

2017

- O tenista português Pedro Sousa conquista o primeiro título 'challenger' da carreira, ao vencer o italiano Alessandro Giannessi em dois 'sets', na final do torneio de Francavilla, Itália.