Ficou para a História

1949

Equipa de futebol de Torino, vencedora dos últimos quatro campeonatos de Itália e com vários jogadores na seleção, desaparece quando o avião em que segue embate na basílica de Superga, nos arredores de Turim. Morrem todos os 18 jogadores que se tinham deslocado a Lisboa para um particular com o Benfica.

Reprodução

1961

Astérix, o irredutível guerreiro gaulês, aparece pela primeira vez em Portugal nas páginas da revista Foguetão. Além da Foguetão, as histórias foram ainda publicadas nas páginas do Cavaleiro Andante, do Zorro e do Tintin. A primeira história de Astérix foi publicada depois em álbum em Portugal em 1967: "Astérix, o Gaulês".

MEYLE + MUELLER GMBH +CO. KG

1989

Dezenas de milhares de estudantes chineses juntam-se à concentração iniciada no final de abril, na Praça de Tiananmen, em Pequim.

Sadayuki Mikami

1992

Terminam os motins raciais de Los Angeles, iniciados a 29 de abril, depois da absolvição dos polícias acusados da agressão ao motorista negro Rodney King. Em seis dias, somaram-se 53 mortos, mais de 7000 detenções e cerca de mil milhões de dólares de prejuízos, na baixa de Los Angeles.

Reed Saxon

2002

É inaugurada a nova ponte Hintze Ribeiro, entre Castelo de Paiva e Entre-os-Rios.

Jose Manuel Ribeiro

2006

O franco-marroquino Zacarias Moussaoui é condenado a prisão perpétua por cumplicidade nos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.

2012

Morre, com 47 anos, Adam Yauch, um dos fundadores do grupo norte-americano Beastie Boys, pioneiro do hip-hop.

© Marko Djurica / Reuters

2017

Morre, aos 79 anos, Timo Makinen, considerado um dos melhores pilotos das décadas de 1960 e 1970.