Ficou para a História

1886

O xarope concebido por John S. Pemberton, de nome Coca-Cola, é servido, pela primeira vez na farmácia Jacob's, em Atlanta, EUA.

1912

É fundado o estúdio de cinema Paramount em Los Angeles.

1921

- É abolida a pena de morte na Suécia.

1945

- Primeiro dia de paz na Europa, com a rendição da Alemanha nazi e a declaração do final da II Guerra Mundial no continente.

- Salazar comenta "O Fim da Guerra" na Assembleia Nacional.

- Personalidades da Oposição começam a procurar apoio junto das potências aliadas, alertando-as para a necessidade de pôr termo à ditadura do Estado Novo. António Sérgio e José Domingues dos Santos, da União Patriótica e Democrática Portuguesa, dirigem-se às autoridades inglesas; o Grande Oriente Lusitano Unido solicita a intervenção do presidente norte-americano Harry Truman.

1981

- A Síria rejeita a exigência israelita de retirada dos mísseis antiaéreos do Líbano.

1984

- O Comité Olímpico da URSS faz o anúncio formal da não participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

1988

- François Mitterrand é reeleito Presidente da República Francesa, com 54% dos votos, contra 46% de Jacques Chirac.

2003

- A Polícia Judiciária confirma a fuga de Fátima Felgueiras para o Brasil, ocorrida três dias antes, a partir de Madrid.

2004

- Morre António de Sommer Champalimaud, 86 anos, industrial e financeiro português.

2008

- A Duma Estatal da Rússia, câmara baixa do Parlamento russo, apoia por esmagadora maioria a candidatura de Vladimir Putin ao cargo de primeiro-ministro.

2013

Alex Ferguson anuncia o fim da sua carreira de treinador.

2013

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, dá entrada no estabelecimento prisional da Carregueira (Sintra).

2017

O centrista Emmanuel Macron é eleito Presidente de França com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais francesas.