Ficou para a História

1890

Nasce o poeta Mário de Sá Carneiro, em Lisboa, num edifício da rua dos Retroseiros, atual Rua da Conceição.

1943

II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma ao Senado norte-americano que os EUA têm o apoio total do Reino Unido na guerra contra o Japão.

Anonymous

1954

Catarina Eufémia é morta a tiro em Baleizão por um tenente da GNR de Beja, numa manifestação de trabalhadores agrícolas por aumento do salário. Tinha 26 anos.

1985

Cavaco Silva é eleito líder do PSD no XII Congresso do partido, na Figueira da Foz.

Anonymous

1998

É inaugurada a Gare do Oriente, estação intermodal de Lisboa, projetada pelo arquiteto e engenheiro catalão Santiago Calatrava.

2004

Escritora Agustina Bessa-Luís vence o Prémio Camões.

RENZO GOSTOLI

2012

O Chelsea conquista a Liga dos Campeões de futebol pela primeira vez ao derrotar na final o Bayern de Munique, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 registado no fim do prolongamento, na Arena de Munique, na Alemanha.

Kerstin Joensson

2014

Morre, aos 88 anos, Jack Brabham, histórico piloto de Fórmula 1.

KURT STRUMPF

2016

O avião da Egiptair despenha-se ao largo da ilha grega de Karpathos, no mediterrâneo. O voo MS804 encontrava-se desaparecido, transportava 66 passageiros a bordo e fazia a ligação entre Paris e o Cairo.

2018

O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 1000 da primeira Taça do Mundo, em Szeged, Hungria.