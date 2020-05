Ficou para a História

1943

- II Guerra Mundial. Os japoneses são derrotados por forças dos EUA, na batalha de Attu nas Ilhas Aleutas.

AP

1953

- O cume do Monte Evereste é atingido pela primeira vez pelos alpinistas Edmond Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzing Norgay, do Nepal.

HANS EDINGER

1983

- Motins de Londonderry, Irlanda do Norte. Cidadãos católicos atacam forças da polícia e do exército do Reino Unido.

© Andrew Wong / Reuters

1985

- Final da Liga dos Campeões de futebol, no estádio de Heysel, Bruxelas. Apoiantes do Liverpool atacam adeptos do Juventus, uma hora antes do início do encontro. Morrem 38 pessoas.

© Nick Didlick / Reuters

1986

- A nova bandeira da CEE, um círculo de 12 estrelas sobre fundo azul, é içada em frente à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas.

Yves Logghe / Reuters

1988

- Começa, em Moscovo, a quarta e última cimeira entre o Presidente norte-americano Ronald Reagan e o homólogo soviético Mikhail Gorbatchov.

© Mal Langsdon / Reuters

1990

- Boris Ieltsin é eleito Presidente da Federação Russa.

© Grigory Dukor / Reuters

1991

- O Prémio Camões é atribuído ao poeta moçambicano José Craveirinha.

- A República da Croácia declara a independência.

© Reuters Photographer / Reuter

1996

- Benjamim Netanyahu, dirigente do partido conservador Likud, é eleito primeiro-ministro de Israel.

© Yannis Behrakis / Reuters

1998

- Demissão de Suharto, presidente da Indonésia, por suspeitas de corrupção.

2000

- A Justiça indonésia coloca sob prisão domiciliária o antigo presidente Suharto, acusado de corrupção.



© Reuters Photographer / Reuter

2005

- Os franceses rejeitam, em referendo, o Tratado Constitucional Europeu com 54,87 por cento dos votos.



© Philippe Wojazer / Reuters

2015

- Os Estados Unidos retiram Cuba da lista de Estados patrocinadores do terrorismo, no âmbito do restabelecimento histórico das relações diplomáticas entre os dois países, suspensas desde 1961.



© Jonathan Ernst / Reuters

2016

- Morre Vicente da Câmara, fadista com mais de 60 anos de carreira e conhecido pelo fado "Moda das tranças pretas". Tinha 88 anos.