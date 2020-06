Ficou para a História

1946

É constituída a República Italiana. Os eleitores, em referendo, recusam a monarquia.

1953

Coroação de Isabel II, de Inglaterra.

1979

Primeira visita de João Paulo II à Polónia, sua terra natal, constitui a primeira visita de um pontífice a um país sob regime comunista.

2003

É lançada a nave Mars Express, primeiro projeto europeu de exploração espacial.

2013

O Benfica sagra-se pela primeira vez campeão europeu de hóquei em patins ao derrotar, no golo de ouro, o FC Porto por 6-5, depois de 5-5 no tempo regulamentar, em jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

2014

O rei Juan Carlos de Espanha anuncia a renúncia ao trono e abre o processo de sucessão.

Paul White

2015

O suíço Joseph Blatter demite-se da presidência da FIFA, na sequência do escândalo de corrupção que abala o organismo máximo do futebol, e anuncia a marcação de um congresso extraordinário para eleição de um sucessor.

2016

O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas despede-se da Assembleia da República num último discurso enquanto deputado, no encerramento de um debate agendado pelos centristas sobre envelhecimento ativo e proteção aos idosos.

Francisco Seco

O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, nomeia a empresária Isabel dos Santos, filha do chefe de Estado, para as funções de presidente do conselho de administração da petrolífera estatal Sonangol.

2018

O socialista Pedro Sánchez presta juramento como primeiro-ministro do Governo de Espanha e torna-se o sétimo chefe do executivo da democracia espanhola.