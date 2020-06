Ficou para a História

1783

- Os irmãos Montgolfier realizam o primeiro voo sustentado de um balão de ar quente.

1883

- Inauguração do Expresso do Oriente, 1.ª ligação ferroviária com carruagens-cama.

1898

- Nasce o poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca.

1906

- A linha férrea do Sul chega a Vila Real de Santo António.

1933

- Grande Depressão. O dólar norte-americano abandona o padrão ouro.

1942

- II Guerra Mundial. Holocausto. O primeiro relatório das SS sobre o uso de camiões com câmaras de gás, para o assassínio de prisioneiros, assegura que "97 mil pessoas foram processadas".

1967

- Começa a Guerra dos Seis dias, a terceira guerra israelo-árabe, que opõe Israel ao Egito, à Síria e à Jordânia.

1968

- Robert Kennedy, senador dos EUA, candidato à Presidência, é alvejado em Los Angeles, no dia em que vence as Primárias na Califórnia. Morreria no dia seguinte, aos 42 anos.

1991

- Mikhail Gorbachev recebe, em Oslo, o Prémio Nobel da Paz de 1990.

2000

- O general chileno Augusto Pinochet perde a imunidade e fica sujeito ao processo por violação dos Direitos Humanos durante a ditadura.

2006

- A pianista portuguesa Maria João Pires é distinguida com o Prémio Internacional de Música Dom Juan de Borbón.



- O Parlamento sérvio proclama a independência.

2007

- A Áustria torna-se o primeiro país europeu a instaurar o voto a partir dos 16 anos para todos os escrutínios de sufrágio universal, com a aprovação no parlamento da reforma do sistema eleitoral.

- O presidente cubano Fidel Castro, que se encontra em convalescença desde julho de 2006, concede a primeira entrevista à televisão.

- Autoridade da Concorrência aprova a compra da Portugália pela TAP com condições.

- O primeiro-ministro, José Sócrates, apresenta o programa de acesso a computadores e à Internet a preços reduzidos para 500 mil pessoas, ação que tem como parceira a Microsoft, que disponibiliza o software.

2009

- O candidato às presidenciais na Guiné-Bissau Baciro Dabó e o antigo ministro da Defesa Hélder Proença são mortos a tiro. A Direcção-Geral de Informação do Estado da Guiné-Bissau denuncia uma tentativa de golpe de Estado, liderada por Hélder Proença, através do auto denominado Alto Comando das Forças Republicanas para a Restauração, com a participação de Baciro Dabó.

- Morre Boris Pokrovski, encenador de ópera russo, membro do Bolshoi. Tinha 97 anos.

2010

- Entra em vigor a Lei 9/2010 que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

2016



- O sérvio Novak Dkjokovic, primeiro do ranking mundial, torna-se o oitavo jogador da história do ténis a completar o "Grand Slam", ao bater o britânico Andy Murray na final Roland Garros, em Paris.